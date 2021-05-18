Россиянка вывезла из Дубая украшения на миллионы рублей и попалась на таможне

Жительница России незаконно провозила контрабандные ювелирные изделия из Дубая и была задержана сотрудниками таможни аэропорта Шереметьево. Об этом сообщает РИА Новости.

Согласно материалу, 23-летняя злоумышленница прошла через «зеленый» коридор, после чего предъявила таможенникам три браслета, пару сережек и шесть колец, два из которых были обнаружены позднее в ходе досмотра ее багажа.

В процессе экспертизы было установлено, что найденные украшения изготовлены из драгоценных металлов и камней. По словам собеседника агентства, общая стоимость контрабандных товаров составила около 69 миллионов рублей, а сумма неуплаченных таможенных платежей — 20,3 миллиона рублей.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела об уклонении от уплаты таможенных платежей в особо крупном размере и контрабанде ювелирных изделий из драгоценных металлов, относящихся к перечню стратегически важных товаров.

В феврале в России учительница наворовала золотых украшений у детей во время уроков. По версии следствия, подозреваемая собирала младшеклассников в спортивном зале, чтобы проводить с ними активные игры — одной из них были жмурки. Так, женщина завязывала ученикам глаза и снимала с них все золотые украшения, объясняя это обеспечением безопасности. После занятий она не возвращала школьникам их личные вещи.