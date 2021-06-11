Россиянка пыталась ввезти драгоценности из Дубая и попалась на таможне

Жительница России попыталась незаконно провезти контрабандные вещи из Дубая и попалась во время осмотра в аэропорту Шереметьево. Об этом сообщает РИА Новости.

По информации издания, 51-летняя злоумышленница проходила через «зеленый» коридор, когда сотрудники таможенной службы обнаружили у нее 17 ювелирных изделий, три кожаные сумки и одну пару обуви, которые не были задекларированы.

Инспекторы провели экспертизу и установили, что изъятые украшения изготовлены из драгоценных металлов и камней. Отмечается, что общая стоимость контрабандных товаров составила около 25,5 миллиона рублей, а сумма неуплаченных таможенных платежей — 7,4 миллиона рублей.

На данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела об уклонении от уплаты таможенных платежей в особо крупном размере и контрабанде ювелирных изделий из драгоценных металлов, относящихся к перечню стратегически важных товаров.

В мае другая россиянка вывезла из Дубая украшения на миллионы рублей и также попалась во время досмотра на таможне. Известно, что 23-летняя женщина попыталась провезти три браслета, пару сережек и шесть колец общей стоимостью около 69 миллионов рублей. Сумма неуплаченных платежей равна 20,3 миллиона рублей.