Украина оказалась главным поставщиком картофеля в Белоруссию

Белоруссия впервые в истории начала закупать картофель за рубежом во время урожая

Слишком высокие цены на картофель в Белоруссии привели к тому, что впервые в своей истории республика начала закупать продукт за рубежом даже во время сбора урожая. Такие данные приводят аналитики платформы EastFruit.

Ранее, за первые семь месяцев 2021 года, экспорт картофеля из Белоруссии упал в 3,5 раза, а импорт вырос на 40 процентов по сравнению с тем же периодом год назад. Главным поставщиком оказалась Украина, откуда ввезено 15,5 тысячи тонн. Кроме того, закупки вели в России, Азербайджане, Северной Македонии, Египте и Германии.

В долларовом эквиваленте стоимость картофеля в республике осенью выше, чем во всех странах региона, кроме России. Килограмм картофеля в Белоруссии на прошлой неделе продавался по 30 центов за килограмм, на Украине и в Польше — на 6-8 центов и 11-13 центов дешевле соответственно.

Как говорится в материале, основной причиной проблем с картофелем стала неспособность справиться с погодными условиями. Из-за последствий засухи снизилась урожайность картофеля и его качество.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что ведет переговоры с Украиной с целью не допустить разрыва экономических отношений. По его словам, Украина была «житницей Советского Союза» и будет, а значит, ей нужны удобрения, которые может продать Белоруссия.

В конце августа совет министров Белоруссии запретил на полгода вывоз из страны зерновых, в том числе пшеницы, ржи, ячменя, овса, кукурузы, гречихи, проса, тритикале, прочих злаков, а также семян рапса. Причем поставлять их запрещено даже партнерам по Евразийскому экономическому союзу (ЕАЭС).