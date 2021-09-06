Лукашенко назвал нефтепродукты условием существования Белоруссии

Лукашенко объяснил важность нефтепродуктов: во всех семьях в Белоруссии по две-три машины

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с генеральным директором «Белоруснефти» Александром Ляховым назвал правильным свое решение о категорическом запрете на приватизацию компании, сообщает БЕЛТА.

По его словам, все белорусы имеют по два-три автомобиля в семье, поэтому им необходимо топливо. Фактически нефтепродукты являются условием существования страны. «Без нефтепродуктов сегодня Белоруссии нет», — подчеркнул президент.

Лукашенко уверен, что «Белоруснефть» спасла страну, когда Россия приостановила поставки нефти. Тогда, объяснил он, «кто-то надеялся», что в республике начнутся перебои с нефтепродуктами, но благодаря госкомпании люди их не заметили.

Речь идет о ситуации в первом квартале 2020 года, когда российские нефтедобывающие компании отказались поставлять нефть Белоруссии по ценам, которые требовал Минск. В тот период республика отказалась от экспорта своей нефти и отправила ее на нефтеперерабатывающие заводы. Также Минск закупал сырье в Азербайджане, Норвегии, Саудовской Аравии и США.

В ходе сегодняшней встречи Лукашенко также предложил Ляхову усилить поиски месторождений нефти в республике, например, в Припятском прогибе. Глава государства заявил, что «нутром чует» наличие там нефти, «которой мы еще не видим».