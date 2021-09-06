Лукашенко «почуял нутром» наличие нефти в Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил сожаление по поводу слишком малого количества нефти, которое в настоящее время добывается в стране. Во время разговора с генеральным директором «Белоруснефти» Александром Ляховым он заявил, что «нутром чует» наличие неоткрытых запасов сырья. Отчет о встрече опубликован на сайте главы государства.

Лукашенко напомнил, что ранее в Белоруссии добывали более восьми миллионов тонн нефти. По его мнению, если бы в перспективе нарастить добычу в два раза, до 3-3,5 миллиона тонн, то всякая зависимость от импорта была бы решена.

Искать нефть глава республики поручил в Припятском прогибе, поскольку там может быть сырье, «которое мы еще не видим». Он попросил Ляхова представить рекомендации и предложил свое участие. Кроме того, Лукашенко вновь напомнил о необходимости строительства второй атомной станции, чтобы перейти на электромобили в республике.

Десять лет назад президент Белоруссии также выступал с инициативой найти в республике собственную нефть. Во время ежегодного послания белорусскому народу и парламенту страны он заявил, что «не может быть, чтобы человек искал и не нашел».

Ранее сообщалось, что из-за американских и европейских санкций под угрозой оказалось строительство калийного горно-обогатительного комплекса в Белоруссии общей стоимостью 1,5 миллиарда долларов. Китай, открывший на эти цели кредитную линию для структур российского миллиардера Михаила Гуцериева, который стал фигурантом санкций, отказался переводить очередной транш в размере 103 миллиона долларов. После этого подрядчики стали покидать стройку.