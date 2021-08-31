В Белоруссии понадеялись на снижение цены на российский газ

Цена на российский газ для Белоруссии в 2022 году останется неизменной, но позднее может быть снижена. Такую надежду выразил посол страны в России Владимир Семашко, передает БЕЛТА.

«Скорее всего, на следующий год останется та цена, которая есть сейчас. Но мы говорим о том, что еще через год цена должна быть близкой к той, которую мы имеем на границе России и Белоруссии», — сказал он журналистам во время рабочей поездки в Воронежскую область.

Также посол уточнил, что единственным неразрешенным моментом в программах по дальнейшему развитию российско-белорусской интеграции остался тариф на транспортировку газа. Уже несколько лет стороны обсуждают создание единого газового рынка. «У нас пока осталась проблема — подходы в формуле ценообразования. Я надеюсь, что мы эту проблему тоже решим», — добавил Семашко.

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По его словам, для Белоруссии «транспортировка занимает до 70 процентов себестоимости, что является чрезвычайно завышенным», потому что в России в структуре цены на логистику приходится не более 30 процентов. Именно тариф на транспортировку и остается темой дальнейших обсуждений, указал посол.

В 2021 году цена на российский газ для Белоруссии составляет 128,5 доллара за тысячу кубометров. В начале августа о более низкой стоимости попросил президент Белоруссии Александр Лукашенко. В прошлом Минск также выступал с предложениями о снижении стоимости. В конце 2020 года Дмитрий Мезенцев, тогда занимавший пост российского посла, замечал, что «если одна сторона запрашивает "скидочку" [к цене на газ], то значит, и другая сторона вправе рассчитывать на подобный подход, на "скидочку" по тем или иным группам товаров».