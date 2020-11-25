Россия захотела скидку на белорусские товары в обмен на дешевый газ

Россия захотела получить скидку на некоторые белорусские товары в обмен на более дешевый поставляемый в страну отечественный газ. Об этом заявил посол России в Белоруссии Дмитрий Мезенцев, которого цитирует РИА Новости.

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«Если одна сторона запрашивает "скидочку" [к цене на газ], то значит, и другая сторона вправе рассчитывать на подобный подход, на "скидочку" по тем или иным группам товаров – если мы говорим о равноправных отношениях независимых государств и хозяйствующих субъектов», — отметил Мезенцев.

По его словам, интеграция в энергетической, в том числе газовой, сфере предполагает наличие «значимых шагов навстречу друг другу». «тогда переговоры и по тактическим, и по принципиальным вопросам будут успешными и результативными», — резюмировал дипломат.

Белоруссия настаивает на снижении цены на российский газ, которая сейчас составляет 127 долларов за тысячу кубометров. Премьер-министр страны Роман Головченко заявлял, что правительство собирается поднять вопрос о цене на 2021 год в ближайшее время.