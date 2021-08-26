Белоруссия запретила вывоз зерна

Совет министров Белоруссии на полгода запретил вывоз из страны зерновых, в том числе пшеницы, ржи, ячменя, овса, кукурузы, гречихи, проса, тритикале, прочих злаков, а также семян рапса. Об этом говорится в сообщении на национальном правовом интернет-портале.

Запрет коснется даже стран — членов Евразийского экономического союза, причем он не зависит от происхождения зерна. Ограничения вступают в силу с 27 августа и продлятся полгода.

Эти меры не коснутся товаров, предназначенных для оказания гуманитарной помощи иностранным государствам, а также проходящие через территорию республики в качестве международных транзитных перевозок. Причины такого решения не указаны.

Ранее российские отраслевые союзы резко ухудшили прогноз сбора пшеницы в России. Институт конъюнктуры аграрного рынка опустил оценку с 81,5 до 78,5 миллиона тонн, а аналитический центр «СовЭкон» — с 82,3 до до 76,4 миллиона тонн.

До этого с аналогичным прогнозом выступил Росгидромет, предсказавший, что урожай зерна сократится на 11 миллионов тонн по сравнению с прошлым годом. Минсельхоз в свою очередь обвинил синоптиков в информационном вбросе.

Между тем 31 августа истекает действие указа президента Белоруссии от 2011 года, который позволял ввозить товары через республику в Россию на выгодных условиях. По оценкам экспертов, с этого момента количество использующих «белорусский» коридор компаний сократится в 2-3 раза.