Спрогнозирован отказ от «белорусской» схемы ввоза товаров в Россию после отмены Минском нулевого НДС для товаров, завозимых в страну для последующего экспорта. Об этом заявили опрошенные РБК участники рынка.

По мнению российских таможенных брокеров, после 31 августа число российских предпринимателей, использующих «белорусский» коридор, сократится минимум вдвое.

С этого дня перестанет действовать указ президента Белоруссии от 2011 года, который освобождал от налога на добавленную стоимость товары, ввозимые в эту страну лицами, обладающими статусом уполномоченного экономического оператора и включенными в реестр владельцев таможенных складов и/или складов временного хранения, при условии, что впоследствии они экспортируют эти товары в другие страны.

«Российские компании могли ввозить товары через Белоруссию, привлекая местных таможенных операторов, например, «Белтаможсервис», что позволяло им платить НДС не в момент ввоза, а позже (согласно российскому законодательству — не позднее 20-го числа месяца, в который компания приняла товар на учет). Благодаря этому коммерсанты могли отсрочить момент, когда придется изъять средства из оборота на уплату налога», — пояснила Юлия Шленская, президент таможенного представителя «КВТ Сервис». По ее словам, через Белоруссию в Россию ввозились различные потребительские товары, цветы, оборудование. «До сих пор оформление на границе Белоруссии было популярным среди российских юрлиц, но теперь схема будет невозможна», — указала Шленская.

В мае Белоруссию заподозрили в прекращении поставок бензина на Украину. Об этом сообщил директор ООО «Консалтинговая группа А-95», эксперт по энергетическим вопросам Сергей Куюн. По словам эксперта, на Украине на белорусский Аи-95 приходится половина рынка, и теперь перед властями стоит «нестандартная задача» — найти 50 тысяч тонн этого сорта.

