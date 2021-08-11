Белоруссию уличили в желании помешать развитию России

Белоруссия предложила партнерам по Евразийскому экономическому союзу (ЕАЭС) продлить до конца 2023 года действие нулевой ставки ввозной таможенной пошлины на электромобили, сообщил «Ведомостям» директор департамента таможенно-тарифного и нетарифного регулирования Евразийской экономической комиссии Ваагн Казарян. Россия, Казахстан, Армения, Киргизия должны будут сформировать свои позиции по вопросу.

Однако желание Белоруссии сохранить более дешевый импорт может помешать развитию собственного производства в России. По концепции Минэкономразвития и Минпромторга, к 2024 году в России должны выпускаться не менее 25 тысяч электротранспортных средств и не менее 9,4 тысячи зарядных станций, к 2030 году объемы выпуска должны возрасти в десять раз, примерно до 250 тысяч, а зарядных станций должно быть не менее 72 тысяч. В Минпромторге Минск уличили в том, что его предложения создают препятствия к инвестициям в отрасль.

«Считаем, что обнуление ставок ввозных таможенных пошлин на автомобили с электродвигателем не способствует инвестициям в производство транспортных средств с низким углеродным следом, а также компонентов для них», — сказал представитель ведомства.

Пошлину обнулили в мае 2020 года, чтобы стимулировать формирование зарядной инфраструктуры, действует она до конца 2021 года. При этом в России единственным проектом развития электротранспорта остается московский электробус, а с легковыми электрокарами ситуация сложнее, массового производства нет. Спрос тоже невысок: за пять месяцев этого года россияне купили только 650 машин. Для сравнения — в Евросоюзе за первое полугодие продали 356 469 электромобилей.

Увеличение продаж электромобилей должно способствовать борьбе с изменением климата, и поэтому страны мира ставят цели по отказу от традиционных машин. По прогнозам Bloomberg, как минимум две трети продаж автомобилей на мировом рынке к 2040 году должны приходиться на долю электрокаров.