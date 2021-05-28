Белоруссию заподозрили в прекращении поставок бензина на Украину

Директор ООО «Консалтинговая группа А-95», эксперт по энергетическим вопросам Сергей Куюн рассказал о подозрении, что поставки белорусского бензина Аи-95 на Украину прекращены. Он написал в Facebook, что это решение стало худшим из тех, что мог принять Минск в нынешней ситуации.

По словам эксперта, на Украине на белорусский Аи-95 приходится половина рынка, и теперь перед властями стоит «нестандартная задача» — найти 50 тысяч тонн этого сорта.

Куюн предположил, что консультации еще идут, но завозить топливо будут морем, и так или иначе проблему решат. Он также пошутил, что пока есть бензин Аи-92, есть и Аи-95.

Ранее стало известно, что Украина закрыла воздушное пространство для всех зарегистрированных в Белоруссии самолетов из-за инцидента с принудительной посадкой в Минске самолета Ryanair. До этого Киев решил прекратить авиасообщение с соседней республикой.

Помимо этого, Киев назвал политику Минска опасной для всего мира и призвал всех украинских граждан, находящихся в Белоруссии, как можно скорее вернуться в свою страну.

Белорусские власти настаивают, что получили сообщение о заложенной в самолете бомбе и поступили в соответствии с международными правилами. Однако в Евросоюзе считают, что целью принудительной посадки стало задержание оппозиционного журналиста Романа Протасевича, против которого в Белоруссии возбуждено уголовное дело. В пользу их версии говорит тот факт, что письмо с угрозой, на которое ссылается Минск, было послано уже после разворота самолета.