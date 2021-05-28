Белоруссия пошла на обострение торговых отношений с Украиной

Белоруссия ввела на шесть месяцев режим индивидуального лицензирования некоторых украинских товаров, поступающих по импорту. Об этом написал в Facebook замминистра экономики Украины Тарас Качка.
Под новые меры попали кондитерские изделия, шоколад, соки, пиво, плиты ДСП и ДВП, обои, туалетная бумага и упаковка, кирпич, керамическая плитка, стеклянные ампулы, сельхозтехника, стиральные машины и мебель. Белоруссия, которая решила пойти на обострение торговых отношений с Украиной, утвердила советующее постановление 26 мая. Оно вступит в силу через десять дней после публикации и рассчитано на полгода.
Качка отметил, что действия со стороны Минска являются необоснованными и дискриминационными. Режим индивидуального лицензирования означает ручное управление ввозом украинской продукции, отметил он.
Белоруссию заподозрили в прекращении поставок бензина на Украину. Об этом сообщил директор ООО «Консалтинговая группа А-95», эксперт по энергетическим вопросам Сергей Куюн. По словам эксперта, на Украине на белорусский Аи-95 приходится половина рынка, и теперь перед властями стоит «нестандартная задача» — найти 50 тысяч тонн этого сорта.
Ранее стало известно, что Украина закрыла воздушное пространство для всех зарегистрированных в Белоруссии самолетов из-за инцидента с принудительной посадкой в Минске самолета Ryanair.