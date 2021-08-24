Литва накажет свои компании за торговлю с Белоруссией

Власти Литвы оставят без субсидий свои компании за торговлю с Белоруссией

Власти Литвы решили наказать некоторые свои компании и оставить их без государственной поддержки. Предприятия, торгующие с Белоруссией, не получат субсидии из бюджета. Об этом сказала в эфире национального радио LRT министр экономики и инноваций Литвы Аушрине Армонайте.

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Она отметила, что те, кто занимается бизнесом с Белоруссией, «уже привыкли к неожиданностям со стороны автократического государства». Министр признала, что есть трудности, поскольку некоторые литовские компании пострадали от санкций ЕС против Минска и взаимных ограничительных мер.

В августе глава госкомпании «Летувос гележинкеляй» («Железные дороги Литвы») Мантас Бартушка говорил, что потеря транзита белорусских калийных удобрений приведет к дефициту средств на содержание инфраструктуры железных дорог в размере 60 миллионов евро. Эти деньги, по его мнению, нужно компенсировать субсидиями из госбюджета.

В начале июля власти Литвы ввели режим чрезвычайного положения из-за наплыва нелегальных мигрантов с территории Белоруссии. В миграционном кризисе Вильнюс обвинил Минск и лично белорусского президента Александра Лукашенко. В Литве считают, что власти Белоруссии используют нелегалов для «гибридной атаки» на европейские страны.