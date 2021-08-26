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В России обвинили Белоруссию в слишком дешевом сыре

В «Союзмолоке» указали на проблемы российских производителей из-за белорусского сыра
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Фото: Виктор Толочко / РИА Новости

Дешевые сыры из Белоруссии, которые все в большем объеме поставляются в Россию, оказывают «крайне негативное» влияние на российский рынок, говорится в материалах первого рейтинга крупнейших молочных компаний Белоруссии, подготовленного Национальным союзом производителей молока («Союзмолоко»), консалтинговой компанией Streda Consulting и информационным агентством Milknews. Об изложенных в презентации обвинениях пишет РБК.

В первом полугодии Белоруссия увеличила поставки в Россию на 19 процентов на годовом уровне, или до 145 тысяч тонн. Причем сыры, как указано в документе, гораздо дешевле российских. Разница доходит до 38 процентов. Низкая стоимость, как утверждает гендиректор «Союзмолока» Артем Белов, объясняется государственным регулированием цен на сырое молоко в Белоруссии. Оно примерно на четверть дешевле российского. Помимо этого, уточнил Белов, дисконт на сыры возможен в силу гибкой политики ценообразования, обусловленной доходом от поставок сыворотки, побочного продукта производства, в Китай.

Дополнительный рост слишком дешевого импорта создает для российских производителей проблемы со сбытом, указал Белов. На складах у производителей в стране уже скопились нераспроданные объемы. В первом полугодии они составляли 47 тысяч тонн, что на 24 процента больше, чем в те же месяцы 2020 года.

В мае Национальный союз производителей молока призвал одну из крупнейших сетей кофеен Starbucks отказаться от терминов «соевое молоко», «миндальное молоко» и других подобных, которые, по версии организации, вводят в заблуждение покупателей. Белов тогда напомнил, что технический регламент Таможенного союза «О безопасности молока и молочной продукции» разрешает называть молоком только продукт «секреции молочных желез сельскохозяйственных животных».

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