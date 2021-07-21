Международные компании столкнулись с проблемами из-за экономных россиян

Доля крупнейших производителей молочной продукции на российском рынке постепенно снижается, пишут «Ведомости» со ссылкой на отчет консалтинговой компании Streda Consulting, «Союзмолока» и информационного агентства Milknews. Речь идет о компаниях Danone и «Вимм-Билль-Данн» (входит в PepsiCo), которые за последние пять лет потеряли по 1,8 и 2,3 процента на рынке таких товаров. Теперь доля Danon составляет 9, а «Вимм-Билль-Данна» — 8 процентов.

Проблемы, с которыми столкнулись международные компании, можно объяснить тем, что они сфокусировались на более сложных продуктах, таких как йогурты и десерты, а на этом россияне экономят. Управляющий партнер Streda Consulting Алексей Груздев отметил, что из-за снижения покупательной способности жители страны отдают предпочтение цельномолочной продукции и сырам, а Danone и «Вимм-Билль-Данн» сокращают продажи таких традиционных товаров, как молоко, кефир и сметана.

Материалы по теме Час расплаты. Apple, Google и Facebook годами уходили от налогов. Как 130 стран мира заставят их заплатить миллиарды? Ненасытные. Российские торговые сети скупают друг друга. Почему из-за этого могут вырасти цены на продукты?

За 2020 год общие продажи молочной продукции выросли на 9,5 процента, до 1,25 триллиона рублей, по данным Streda Consulting. Продажи Danone за этот период выросли на 1,7 процента до 122,6 миллиарда рублей, «Вимм-Билль-Данна» – сократились на 1,3 процента, до 99 миллиардов.

Впрочем, в PepsiCo объяснили, что данные показывают продажи только одного юридического лица, а суммарно выручка молочного бизнеса корпорации в России росла и в прошлом году, и в первом полугодии этого. Данных об изменении доли компании ее представитель не привел, в Danone отказались от комментариев.

При этом российские региональные и федеральные производители постепенно выходят на первые позиции в традиционных категориях молочной продукции, объяснил гендиректор «Союзмолока» Артем Белов. Например, компания «Молвест» (марка «Вкуснотеево») увеличила продажи молочной продукции на 12 процентов, Агрокомплекс им. Н. И. Ткачева — на 30 процентов.

По мнению Алексея Груздева, ведущие региональные и федеральные производители в ближайшие несколько лет будут увеличивать долю на рынке, а Danone и PepsiCo продолжат медленно терять ее.

При этом российские производители молока жалуются на трудности, связанные с ростом себестоимости. В начале июля представители отрасли обещали поднять отпускные цены на свои товары. К проблемам для сектора и подорожанию продукции может привести и аномально жаркая погода, мешающая заготовке кормов для животных, однако Министерство сельского хозяйства России 8 июля сообщало, что не видит оснований для резкого роста цен на молоко.