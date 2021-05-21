В России ополчились на соевое молоко из Starbucks

Национальный союз производителей молока («Союзмолоко») России призвал одну из крупнейших сетей кофеен Starbucks отказаться от терминов «соевое молоко», «миндальное молоко» и других, обозначающих растительное молоко. По мнению организации, такие наименования вводят покупателей в заблуждение, пишет «Коммерсантъ».

Глава «Союзмолока» Артем Белов в обращении к «Монэкс трейдинг» (развивает Starbucks в России) напомнил, что технический регламент Таможенного союза «О безопасности молока и молочной продукции» разрешает называть молоком только продукт «секреции молочных желез сельскохозяйственных животных».

Источник издания в отрасли предположил, что организация ополчилась на такие товары из-за ощущения конкуренции с их стороны. Возможно, производители молока надеются с помощью запрета нарастить поставки в общепит.

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Белов объяснил обращение именно к Starbucks тем, что международная сеть, как правило, строго соблюдает законодательство. Если она согласится с требованием, то остальные участники рынка скорректируют свои названия.

По его словам, «Союзмолоку» не нравится, что производители растительных напитков используют «позитивный имидж молока» для продвижения своих товаров.

Между тем экспертов претензии удивили. Во-первых, у продуктов аудитории различаются, а во-вторых, Starbucks не продает растительные напитки отдельно. Таким образом, сеть не обязана следовать регламенту, на который ссылается «Союзмолоко».

В крайнем случае, отметил исполнительный директор «Русбренда» Алексей Поповичев, кофейни могут начать писать молоко в кавычках, что вряд ли удовлетворит молочников, но исключит любые юридические претензии.

Ранее, в апреле этого года, «Союзмолоко» сообщило, что за год производство сырого молока в России стало дороже на 18,2 процента из-за падения рубля, роста цен на корма и племенной материал.