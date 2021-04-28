Производить молоко в России стало дороже

Производить сырое молоко в России в марте стало дороже на 18,2 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, говорится в материале аналитического центра Национального союза производителей молока (Союзмолоко), опубликованном на сайте организации.

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При этом Союзмолоко публикует точные данные о себестоимости килограмма молока лишь по состоянию на февраль. Тогда она составляла 29,5 рубля без учета НДС, что на 3,6 процента выше, чем в прошлом году. По данным Минсельхоза на 21 апреля, отпускная цена у производителей равнялась 26,6 рубля за килограмм (рост на 4,1 процента).

Всего в 2021 году себестоимость производства сырого молока выросла на 20-30 процентов, подсчитал опрошенный РБК глава агрохолдинга «Кабош» Дмитрий Матвеев. Собеседники издания из числа участников рынка называют главными причинами подорожания рост цен на корма и племенной материал, а также снижение курса рубля по отношению к основным мировым валютам.

Минсельхоз ожидает, что снизить себестоимость удастся за счет экспортных пошлин на зерно, что позволит стабилизировать цен на него на внутреннем рынке.