Лукашенко призвал создать наднациональные корпорации

Лукашенко предложил создать наднациональные корпорации в ЕАЭС для борьбы с протекционизмом

Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал принимать меры, чтобы избежать протекционизма в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС). Речь в том числе идет о создании наднациональных корпораций. Такие слова прозвучали на заседании Высшего Евразийского экономического совета, передает РИА Новости.

По словам Лукашенко, странам следует максимально использовать промышленные мощности и ресурсы, не ограничиваться производственным сотрудничеством. Пока что, уверен он, в ЕАЭС слишком мало делается в рамках импортозамещения.

«Важно стимулировать более продвинутые формы кооперации путем создания наднациональных евразийских компаний или консорциумов», — сказал президент республики.

Это предложение идет вразрез с традиционной политикой Минска в отношении государственных предприятий. Лукашенко неоднократно выступал против их приватизации и передачи контроля зарубежным инвесторам, а также сам назначал их руководство.

Единая корпорация, например, с российской компанией, означает, что назначения придется согласовывать, что может вызвать конфликты интересов. Так, в настоящее время руководство «Транснефти» считает действия белорусских властей в отношении своего дочернего предприятия в республике попыткой национализации. В результате «Запад-Транснефтепродукт» работает в убыток, а многочисленные ведомства Белоруссии, как указал президент «Транснефти» Николай Токарев, только ищут новые способы давления.

Слова Лукашенко прозвучали на фоне сложного экономического положения в республике. Одной из его причин стали западные санкции в отношении крупнейших госпредприятий, препятствующие экспорту. Изменение статуса таких предприятий позволит избежать ограничительных мер.

В начале октября Всемирный банк в обзоре экономик стран Восточной Европы и Центральной Азии обновил прогноз по Белоруссии, предсказав национальной экономике падение в 2,2 процента в 2022 году. Еще весной эксперты ожидали рост с 1,9 процента.