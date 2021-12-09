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ЦБ назвал лучший способ борьбы с ростом цен

ЦБ назвал адресную помощь малоимущим полезнее регулирования цен в магазинах

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

В Банке России назвали оптимальный способ борьбы с инфляцией. По мнению аналитиков ЦБ, искусственное ограничение роста цен работает временно, а затем может навредить экономике. Лучшим средством для стабилизации роста цен является адресная материальная помощь малоимущим, указано в аналитической записке «Регулирование цен: когда нужно остановиться?», опубликованной на сайте ЦБ.

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Прямая корректировка цен в магазинах создает дисбалансы на товарных рынках и может негативно отразиться на работе регулируемых отраслей и экономики в целом. Кроме того, такая мера не поможет избежать роста мировых цен в долгосрочной перспективе. Денежные выплаты наименее обеспеченным слоям населения — гораздо более разумный шаг с социальной и экономической точки зрения.

Соглашения о заморозке цен и экспортные пошлины сократят инвестиции в производство и выпуск товаров, цены на которые регулируются, и впоследствии затормозят развитие отраслей. Прямое регулирование также грозит возникновением дефицита и расширением теневой экономики — издержки государства на борьбу с ней, соответственно, тоже увеличатся. Более того, при таком положении дел искажаются ценовые сигналы, что может лишь усилить влияние усиляющих инфляцию факторов.

В июне председатель ЦБ Эльвира Набиуллина уже заявляла о необходимости ухода от административных мер по регулированию цен в пользу адресной поддержки населения. Она назвала запущенный механизм регулирования цен экстренным, и заявила, что эффект от него даже в краткие сроки неоднозначен.

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Софья Ермакова
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