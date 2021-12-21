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Омикрон-штамм стал доминирующим в США

Президент США Байден заявил, что новый омикрон-штамм стал доминирующим в стране

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Президент США Джо Байден заявил, что новый омикрон-штамм стал доминирующим в Соединенных Штатах, пишет РИА Новости.

«Омикрон теперь доминирует в стране, это произошло так быстро», — заявил американский лидер в ходе обращения к нации.

Байден также призвал граждан страны вакцинироваться, заявив, что без прививки есть риск оказаться в госпитале или даже умереть из-за COVID-19. «Третья, дополнительная прививка позволит вам волноваться гораздо меньше», — сказал он.

Ранее 21 декабря в США зафиксировали первую смерть от омикрон-штамма коронавируса. По предварительной информации, скончался житель штата Техас в возрасте около 50 лет. В департаменте здравоохранения округа Харрис сообщили, что мужчина не был вакцинирован. Кроме того, у него были проблемы с сердцем.

Новый штамм коронавируса под кодом B.1.1.529 выявили в Южной Африке 11 ноября. Первые подтвержденные случаи заражения датируются 24 ноября. Штамм назвали греческой буквой «омикрон» и уже успели признать его опасность на уровне Всемирной организации здравоохранения.

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Марина Совина
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