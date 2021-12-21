Врач назвал омикрон-штамм возможной последней мутацией коронавируса

У коронавируса заканчивается способность мутировать, потому омикрон-штамм может оказаться последним его вариантом, предположил врач-терапевт, клинический фармаколог Андрей Кондрахин. В разговоре с «Лентой.ру» он объяснил, что вирус уже достаточно приспособился к человеку, и, вероятно, остановится на текущем уровне.

Первую смерть от омикрон-штамма коронавируса ранее зафиксировали в США. По предварительной информации, скончался житель штата Техас в возрасте около 50 лет. В департаменте здравоохранения округа Харрис сообщили, что мужчина не был вакцинирован. Кроме того, у него были проблемы с сердцем.

Последний

Кондрахин отметил, что был только два официальных случая смерти от нового штамма. Число таких случаев, по его словам, настолько невелико, что их нельзя назвать даже статистической погрешностью.

«Два человека на весь мир — это явно совсем ни о чем. Кроме того, нам ведь не говорят точно, от чего погибли эти люди: может, они болели дельтой, а омикрон просто присоединился. В любом случае мы видим, что новый штамм не приводит к таким массовым ухудшениям состояния, как ожидалось. Единственная опасность здесь в том, что омикрон распространяется быстрее и заражает всех: и привитых, и непривитых. То есть, эти два погибших человека в итоге могут вылиться в тысячи просто за счет массовости», — объяснил медик.

Он подсчитал, что даже при таком стечении обстоятельств смертность от нового штамма может составить около двух процентов, что все равно довольно немного и напоминает вирус гриппа.

«Есть мнение, что омикрон — это вариант заканчивающейся эпидемии. И с этим можно согласиться. Имеющийся штамм не приводит к быстрой летальности, он, скорее, дает отсроченные последствия, у него заканчивается способность мутировать. Он потихоньку приспосабливается к человеку и тому, чтобы остановиться на текущем уровне», — считает клинический фармаколог.

Новый штамм коронавируса под кодом B.1.1.529 выявили в Южной Африке 11 ноября. Первые подтвержденные случаи заражения датируются 24 ноября. Штамм назвали греческой буквой «омикрон» и уже успели признать его опасность на уровне Всемирной организации здравоохранения.