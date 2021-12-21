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Попова раскрыла состояние зараженных омикроном россиян

Глава Роспотребнадзора Попова назвала стабильным состояние инфицированных омикрон-штаммом

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Состояние россиян, которые заразились омикрон-штаммом, является стабильным. Такие данные раскрыла глава Роспотребнадзора, председатель оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией Анна Попова в ходе заседания президиума Координационного совета по борьбе с COVID-19, трансляция которого идет на YouTube-канале «Россия 24».

«Состояние всех пациентов стабильное, но еще и потому, что большая часть из них имеет иммунитет», — объяснила Попова.

По ее словам, зараженные омикроном — это в основном вернувшиеся из-за границы. Они уже или были вакцинированы, или перенесли коронавирус раньше.

Также глава Роспотребнадзора отметила, что в первые три дня заболевания омикроном поднимается температура до 38,5 градусов, появляется слабость, небольшое покашливание, а также першение в горле.

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Никита Абрамов
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