В Минздраве рассказали о количестве заразившихся омикрон-штаммом россиян

В России омикрон-штаммом коронавируса заразились около 30 человек, такое количество назвал заместитель главы министерства здравоохранения Виктор Фисенко, сообщает РИА Новости.

Он уточнил, что среди них тяжело больных нет.

Вице-премьер России Татьяна Голикова ранее сообщала, что в стране омикрон-штамм коронавируса был выявлен у 25 человек.

Она пояснила, что проверка эффективности всех российских вакцин против омикрон-штамма займет две-три недели.

Сейчас российские власти, по словам Голиковой, раздумывают над тем, какие еще могут потребоваться меры для стабилизации эпидемиологической ситуации.