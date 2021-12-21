В Минздраве рассказали о количестве заразившихся омикрон-штаммом россиян
Замглавы Минздрава Фисенко: в России омикрон-штаммом COVID-19 заразились около 30 человек
В России омикрон-штаммом коронавируса заразились около 30 человек, такое количество назвал заместитель главы министерства здравоохранения Виктор Фисенко, сообщает РИА Новости.
Он уточнил, что среди них тяжело больных нет.
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Вице-премьер России Татьяна Голикова ранее сообщала, что в стране омикрон-штамм коронавируса был выявлен у 25 человек.
Она пояснила, что проверка эффективности всех российских вакцин против омикрон-штамма займет две-три недели.
Сейчас российские власти, по словам Голиковой, раздумывают над тем, какие еще могут потребоваться меры для стабилизации эпидемиологической ситуации.