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Назван срок проверки эффективности российских вакцин против омикрон-штамма

Голикова: проверка эффективности российских вакцин против омикрона займет две-три недели

Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС

Проверка эффективности всех российских вакцин против омикрон-штамма займет две-три недели. Такой срок назвала вице-премьер России Татьяна Голикова, сообщает ТАСС.

Она отметила, что сейчас российские власти раздумывают над тем, какие еще могут потребоваться меры для стабилизации эпидемиологической ситуации.

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко отметил ранее, что в стране пока не было пациентов с омикрон-штаммом коронавируса в тяжелом состоянии.

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Он добавил, что все заразившиеся омикроном россияне либо уже болели COVID-19 ранее, либо были вакцинированы. По мнению Мурашко, их иммунитета хватает для того, чтобы справиться с болезнью.

16 декабря Голикова сообщила, что в России омикрон-штамм коронавируса выявлен у 25 человек. Она уточнила, что заразившиеся выявлены в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ростове-на-Дону.

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Анна Щербакова
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