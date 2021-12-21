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Песков назвал успехом РФПИ продвижение «Спутника V» в 71 стране

Песков считает, что огромным успехом РФПИ является продвижение «Спутника V» в 71 стране

Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Продвижение российской вакцины от COVID-19 «Спутник V» в 71 стране является огромным успехом РФПИ. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в интервью телеканалу «Россия 24», его цитирует ТАСС.

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По словам пресс-секретаря президента, рынок вакцин является очень агрессивным рынком с высокой конкуренцией. Производителям приходится соперничать с глобальными компаниями, чей бюджет сопоставим с бюджетом большинства стран мира. Песков привел в пример Pfizer и AstraZeneca и заявил, что эти компании не всегда дружелюбны к остальным участникам рынка.

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Анастасия Шейкина
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