Кремль оценил ситуацию с находящимися под следствием в Минске россиянами

Москва находится в постоянном диалоге с Минском из-за находящихся под следствием российских граждан, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя соответствующий вопрос, сообщает ТАСС.

Пресс-секретарь президента России отметил, что судебное и иное преследование любого россиянина вызывает у властей обеспокоенность. «Все, что можно, делается для защиты интересов наших граждан», — заявил Песков.

Гражданку Софию Сапегу обвиняют в Белоруссии по семи статьям Уголовного кодекса. Отчим девушки Сергей Дудич во вторник, 21 декабря, рассказал, что она написала прошение на имя президента Белоруссии Александра Лукашенко о помиловании

В Минске россиянке вменяют разжигание социальной вражды, организацию насилия или угроз насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел, а также умышленный незаконный сбор и распространение информации о частной жизни другого лица без его согласия. Во всем содеянном Сапега признала вину и раскаялась, активно содействовала следствию и заключила с обвинением досудебное соглашение.

Адвокат Сапеги Антон Гашинский полагает, что шансы его подзащитной на помилование высоки.