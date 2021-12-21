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Кремль оценил ситуацию с находящимися под следствием в Минске россиянами

Песков: Москва ведет постоянный диалог с Минском из-за находящихся под следствием россиян

Фото: пресс-служба Администрации президента РФ

Москва находится в постоянном диалоге с Минском из-за находящихся под следствием российских граждан, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя соответствующий вопрос, сообщает ТАСС.

Пресс-секретарь президента России отметил, что судебное и иное преследование любого россиянина вызывает у властей обеспокоенность. «Все, что можно, делается для защиты интересов наших граждан», — заявил Песков.

Гражданку Софию Сапегу обвиняют в Белоруссии по семи статьям Уголовного кодекса. Отчим девушки Сергей Дудич во вторник, 21 декабря, рассказал, что она написала прошение на имя президента Белоруссии Александра Лукашенко о помиловании

В Минске россиянке вменяют разжигание социальной вражды, организацию насилия или угроз насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел, а также умышленный незаконный сбор и распространение информации о частной жизни другого лица без его согласия. Во всем содеянном Сапега признала вину и раскаялась, активно содействовала следствию и заключила с обвинением досудебное соглашение.

Адвокат Сапеги Антон Гашинский полагает, что шансы его подзащитной на помилование высоки.

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Анна Щербакова
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