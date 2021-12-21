Россиянам назвали главную уловку аферистов перед Новым годом

Письма с заманчивыми предложениями о скидках, распродажах и акциях от известных брендов являются главной уловкой мошенников перед Новым годом. Такое мнение выразила руководитель проекта Общероссийского народного фронта (ОНФ) «За права заемщиков» Евгения Лазарева, передает РИА Новости.

По словам специалиста, подобные рассылки содержат фишинговые ссылки на сайты-клоны крупных торговых сетей.

«Злоумышленники под видом новогодних акций и распродаж делают рассылки и создают фишинговые сайты-клоны известных брендов. Основной уловкой этого года можно назвать поистине сказочно-щедрые предложения купить подарок близким за 10% от реальной его стоимости на рынке», — пояснила Лазарева.

Письма, которые присылают мошенники, практически идентичны традиционным маркетинговым предпраздничным рассылкам. Они предлагают приобрести дорогие товары по низкой цене. Количество товара, как правило, ограничено, а срок действия предложения варьируется от 12 часов до суток.

Ранее россиян предупредили о новом способе мошенничества с пенсиями. Пользователи столкнулись с масштабной фишинг-атакой мошенников, рассылающих с почты «Яндекс» уведомления о возврате пенсионных накоплений. Злоумышленники пишут от имени выдуманной организации — «Службы фин. мониторинга». Ссылаясь на поправки к закону об обязательном пенсионном страховании, они обещают возврат «страховых накоплений». Мошенники уверяют, что в автоматическом режиме перевод не прошел, теперь необходимо завершить его оформление онлайн.