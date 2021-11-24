Россиян предупредили о новом способе мошенничества с пенсиями

Россияне столкнулись с масштабной фишинг-атакой мошенников, рассылающих с почты «Яндекс» уведомления о возврате пенсионных накоплений. О новом способе обмана сообщил «Ленте.ру» Общероссийский народный фронт (ОНФ).

Злоумышленники пишут от имени выдуманной организации — «Службы фин. мониторинга». Ссылаясь на поправки к закону об обязательном пенсионном страховании, они обещают возврат «страховых накоплений». Мошенники уверяют, что в автоматическом режиме перевод не прошел, теперь необходимо завершить его оформление онлайн.

В письме размещена кнопка «Оформить возврат» и указан «уникальный номер перевода». Также есть призыв обратиться в многофункциональный центр, если с онлайн-оформлением возникли проблемы. Когда человек нажимает на кнопку, он оказывается на фишинговом сайте, где его просят ввести данные карты. Так мошенники похищают деньги, предупреждают эксперты. Кроме того, россиянам предлагается оплатить комиссию 459 рублей за возврат денег. ОНФ уведомил «Яндекс» о выявленной атаке, сотрудники компании работают над решением проблемы.

Ранее сообщалось, что количество россиян, желающих подрабатывать после официального выхода на пенсию, выросло на 22 процента по сравнению с 2020 годом. Продолжать работать по достижении пенсионного возраста намерены 61 процент россиян.