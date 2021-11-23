Россиянам рассказали о неожиданно популярной схеме мошенников

Эксперты проекта Общероссийского народного фронта (ОНФ) «За права заемщиков» составили рэнкинги на основе жалоб россиян и рассказали о неожиданно популярной схеме мошенников с использованием сервисов онлайн-объявлений. Об этом сообщает газета «Известия».

Всего было обработано около 19,5 тысяч обращений граждан. На втором месте по количеству жалоб (11,6 процента) оказался сценарий с использованием сервисов онлайн-объявлений, который впервые был зафиксирован только весной прошлого года. Так, злоумышленники, представляясь продавцом или покупателем, стараются увести жертву в сторонний мессенджер, где убеждают перейти на фишинговую страницу для якобы оплаты доставки и получают данные граждан.

Руководитель проекта Евгения Лазарева отметила, что популярность такой схемы стала неожиданной. «До анализа поступающих обращений мы полагали, что вторым по популярности способом мошенничества станут звонки от якобы представителей правоохранительных или госорганов», — отметила она. При этом чаще всего мошенники представляются сотрудниками банка: специалистами безопасности, отделов одобрения кредитов, финансового мониторинга или техподдержки. На такой вид обмана приходится около 36,6 процента от всех случаев.

Ранее стало известно, что в России выросло число автоматических атак на банковских клиентов. Финансовые организации отмечают всплеск роботизированных звонков, их доля доходит до 90 процентов. Такой вид мошенничества обходится злоумышленникам дешевле и позволяет вводить жертв в заблуждение, поскольку в банковской сфере все чаще используются голосовые помощники.