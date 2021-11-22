Россиян предупредили о мошенничестве с документами на жилье

В Росреестре раскрыли способ не нарваться на мошенников и безопасно получить документы на жилье. Россиян предупредили, что при запросе выписок из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) они могут попасть на сайты-двойники ведомства. Об этом пишет «Российская газета».

Зачастую подобные ресурсы заявляют о полномочиях действовать от лица ведомства и обладают схожими с официальным сайтом структурой, символикой, названием и прочими признаками. Чтобы защитить себя от мошенников, в Росреестре посоветовали в первую очередь обратить внимание на доменное имя сайта — там могут быть лишние буквы и приписки, такие как online, egrp или egrn.

По оценкам ведомства, сайты-двойники, как правило, зарегистрированы за рубежом, а владеют ими физические лица. Ресурсы генерируют запросы по ключам доступа с помощью ботов. Если они не могут получить данные с Росреестра в течение суток, то отправляют повторный запрос — из-за этого может быть перегружена система ведомства, указали в пресс-службе.

В большинстве случаев цена за предоставление сведений из ЕГРН не превышает установленный законом уровень в 350 рублей. Однако функционирование таких сайтов запрещено, а полученные с них данные могут быть неактуальными или ложными. В Росреестре призывают сообщать о нелегальных ресурсах в прокуратуру.

Заказать официальную выписку из ЕГРН можно через «Госуслуги», сайты Росреестра и подведомственной ему Федеральной кадастровой палаты, а получить актуальную информацию о недвижимости онлайн — на Публичной кадастровой карте Росреестра.

Ранее россиянам раскрыли новую схему мошенников для кражи средств. С начала осени 2021 года появилось более 60 русскоязычных фишинговых доменов, предлагающих гражданам помощь в получении ипотеки. Мошенники обещают оформить кредит на жилье без бюрократии и подтверждения дохода, а потом оставляют клиентов без денег и недвижимости.