Россиян предостерегли от общения с лжесотрудниками коммунальных служб

Обычно жертвами аферистов в сфере жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) становятся одинокие пенсионеры, но обмануть можно каждого, заявил в интервью радио Sputnik юрист, председатель правления Союза жилищных организаций Москвы Константин Крохин. Он предостерег россиян от общения с лжесотрудниками коммунальных служб.

По словам эксперта, самый распространенный способ обмана в сфере ЖКХ — это навязывание гражданам ненужных услуг. Если «коммунальщик» настойчиво предлагает что-то отремонтировать, лучше не торопиться с принятием решения и для начала с кем-то дополнительно посоветоваться.

«Мошенники используют психологический прием: введение человека в стресс, — рассказал Крохин. — Они говорят, что надо быстро принять решение: сегодня скидка 30 процентов, завтра будет уже дороже». Если используется такая аргументация, быстро принимать предложение не стоит, подчеркнул юрист.

В целом нужно стараться контактировать с сотрудниками, которые могут доказать свою принадлежность к организации, обслуживающей дом, добавил Крохин. Настоящие коммунальщики имеют специальное обмундирование, они должны представиться, указал он. Кроме того, можно позвонить в управляющую организацию и уточнить, работают ли там такие люди.

Ранее привитым от COVID-19 россиянам предложили давать скидку на услуги ЖКХ. С такой инициативой выступил заместитель главы экономического комитета Совета Федерации (СФ) Иван Абрамов. По его мнению, предоставление скидки дешевле, чем лечение заразившихся коронавирусом.