В Госдуме предложили заморозить повышение платы по ЖКХ в период пандемии

В ЛДПР предложили ввести мораторий на повышение платы за услуги ЖКХ в 2022 году

Депутаты Госдумы от фракции ЛДПР предложили заморозить повышение платы за услуги ЖКХ в 2022 году, чтобы облегчить для граждан «кризис, вызванный пандемией коронавируса». Текст соответствующего законопроекта опубликован в Telegram-канале одного из авторов инициативы Ярослава Нилова.

В документе депутаты от ЛДПР Ярослав Нилов, Дмитрий Свищев, Алексей Диденко и Сергей Леонов предлагают установить с 1 января по 31 декабря 2022 года мораторий на повышение размера платы за коммунальные услуги в период распространения коронавируса. По их мнению, это позволит «частично улучшить ситуацию с реальными доходами граждан».

В пояснительной записке к законопроекту парламентарии указывают, что «кризис, вызванный пандемией коронавируса, привел к резкому сокращению реальных располагаемых доходов россиян», а расходы граждан на оплату ЖКХ возросли в связи с длительным нахождением дома.

Кроме того, депутаты указывают на такие проблемы, как безработица на фоне пандемии, ежегодный рост инфляции и повышение тарифов на коммунальные услуги.

В 2020 году освободить россиян от платы за услуги ЖКХ на время карантина из-за пандемии коронавируса предложил депутат Госдумы от ЛДПР Василий Власов. Член Общественного совета при Минстрое России Рифат Гарипов в беседе с «Лентой.ру» высказался за замену отмены платы за ЖКУ фиксацией пониженных тарифов на время пандемии и временным субсидированием части вынужденных расходов населения.

