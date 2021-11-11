Названы российские регионы с самым сильным подорожанием квартплат

Сильнее всего тарифы ЖКХ в 2022 году вырастут у жителей Чечни и Санкт-Петербурга

Российское правительство установило для каждого региона предельные индексы подорожания коммунальных услуг в 2022 году. Сильнее всего квартплата вырастет у жителей Чечни, а меньше всего изменится в Свердловской области. Об этом пишет «Российская газета».

Ограничение роста распространяется на платежи за отопление, горячую и холодную воду, газ, электроэнергию и вывоз мусора. В Чеченской республике ожидают повышения тарифов ЖКХ на 6,5 процента, чуть меньше они поднимутся для горожан Санкт-Петербурга — на 6,3 процента. Следом по идут Крым с Севастополем и Татарстан — там коммунальные услуги подорожают на 6,2 процента. В Москве, Дагестане и Якутии предсказали рост на шесть процентов.

Минимальное повышение тарифов ожидается в Свердловской области (на 2,9 процента), в республике Марий Эл (3,2 процента) и на Чукотке (3,3 процента). Ряд регионов поднимет квартплату на 3,4 процента — Республика Алтай, Костромская, Ленинградская, Пензенская, Тверская, Тюменская, Владимирская, Вологодская, Ивановская, Калининградская, Калужская, Ульяновская, Челябинская области, Удмуртия, Чувашия, Ставропольский край, Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа.

В остальных частях страны коммунальные услуги подорожают в среднем на 3,7-5,4 процента. Источники отмечают, что индексы регулируют подорожание в среднем по региону и в целом по коммунальным услугам — один тариф может подрасти существеннее другого, а повышение платы в одном городе может быть ощутимее, чем в соседнем в той же области.

Представители НП «ЖКХ Контроль» уточнили, что не все платежи, которые россияне обычно причисляют к квартплате, ограничиваются предельными индексами и повышаются с середины года. К таким относятся взносы на капремонт, содержание и ремонт жилья, за домофон, телевидение или радиоточку.

Ранее эксперты назвали россиянам способы сэкономить на оплате электричества. Дешевле платить по счетам получится, если перейти на трех- или двухтарифный режим учета электроэнергии. Такая схема подойдет работающим вне дома и позволит тратить на свет в три или четыре раза меньше.