Оценен рост платежей ЖКХ при новых тарифах

Платежи за жилищно-коммунальные услуги при новых тарифах увеличатся в среднем на 213 рублей на человека в месяц. Об этом говорится в исследовании фонда «Институт экономики города», выводы из которого приводит РИА Новости.

По прогнозам, тарифы на все коммунальные услуги увеличатся на 20 процентов. Возможны два сценария: первый предполагает, что региональный стандарт максимально допустимой доли расходов на ЖКУ в совокупном семейном доходе останется на текущем уровне (от 10 до 22 процентов в зависимости от региона). Второй — стандарт во всех регионах будет не ниже 15 процентов. Таким образом, платеж за ЖКУ в среднем вырастет на 13,1 процента. Количество семей, получающих субсидии, увеличится в два или три раза в зависимости от сценария. В конце сентября тарифы на услуги ЖКХ решили довести до экономически обоснованных: стоимость услуг может расти, но при этом нуждающимся гражданам окажут адресную поддержку при подорожании.

«Большинство субъектов РФ будут нуждаться в поддержке федерального бюджета, а бюджетные расходы на предоставление субсидий увеличатся на 110-245 миллиардов рублей в год», — оценила директор направления «Городское хозяйство» фонда Ирина Генцлер. Она добавила, что рост тарифов на 20 процентов не сильно скажется на совокупном месячном платеже граждан, а доходы коммунального сектора достигнут 638 миллиардов рублей в год, 375 из которых придутся на платежи населения.

Ранее в октябре Федеральная антимонопольная служба (ФАС) спрогнозировала повышение тарифов на электричество. В зависимости от региона они могут вырасти по меньшей мере на пять процентов. Повышение должно произойти в июле 2022 года.