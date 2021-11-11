Провайдеры захотели поднять цены на интернет и телевидение

«Известия»: цены на интернет и ТВ в России собираются повысить на 10%

В России в 2022 году тарифы на фиксированный доступ в интернет, платное телевидение и другие услуги проводной связи могут вырасти в среднем на 10 процентов. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на агентство TelecomDaily.

Издание уточняет, что расчеты не касаются рынка мобильной связи. Эксперты объяснили рост цен инфляцией, увеличением цен на оборудование, необходимостью исполнять требования по хранению интернет-трафика абонентов, а также предоставлять пользователям бесплатный доступ к социально значимым ресурсам.

При этом отмечается, что подорожание будет не столь сильным, как в последние годы. Ранее тарифы ежегодно дорожали на 12–15 процентов.

В конце октября глава Организации народного контроля в ЖКХ Наталья Чернышева предсказала подорожание услуг ЖКХ в жилых домах. К этому приведет реформа по установлению экономически обоснованных тарифов, анонсированная вице-премьером Маратом Хуснуллиным. Эксперт подчеркнула, что рост тарифов выше уровня инфляции отразится на всех, при этом адресная поддержка будет предоставлена ограниченному кругу граждан страны.