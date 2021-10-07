Якубович порассуждал о будущем интернета и назвал его помойкой

Ведущий капитал-шоу «Поле чудес» на Первом канале Леонид Якубович рассказал о своем отношении к интернету. В интервью для YouTube-проекта «Алена, блин!» он назвал интернет помойкой и порассуждал о его будущем.

Ведущий рассказал, что не смотрит ролики на YouTube, потому что у него нет на это времени. «У меня третья книжка вышла. (...) Завтра начинают съемки сериала. Надо четвертую книжку дописывать, я никак не успеваю. Две пьесы мои репетируют »,— поделился Якубович.

Он также затруднился ответить на вопрос, чем, по его мнению, YouTube отличается от телевидения. «Я могу говорить о том, что такое интернет. Это большая проблема для телевидения. Второй вопрос, что это пока помойка такая бессистемная. Наверное, так и должно быть. Когда-нибудь все это угомонится», — предрек ведущий «Поля чудес».

По мнению Якубовича, «весь интернет полон некими сообщениями без подписи». При этом, по его словам, в стране, в которой он вырос, не уважали «анонимки».

Якубович также усомнился в том, что интернет сможет уничтожить телевидение. «Все зависит от спроса. С таким успехом можно говорить, что кино должно забить театр уж точно», — отметил телеведущий.

Ранее Якубович назвал самый дорогой подарок в истории «Поля чудес». Он рассказал, как один из участников программы привез пробитый пулей портсигар. Ведущий отметил, что не смог принять такой подарок и вернул его.