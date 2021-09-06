Жители российского города окружили и «едва не затоптали» Якубовича

Ведущий программы «Поле чудес» Леонид Якубович поучаствовал в открытии международного фестиваля кинокомедии «Улыбнись, Россия!»: он раздавал жителям Тулы эскимо. Как сообщает «Тульская пресса», в итоге горожане окружили и «едва не затоптали» Якубовича.

Ведущий «Поля чудес», раздававший бесплатное мороженое, оказался в центре толпы. Акция с участием Якубовича привлекла столько жителей города, что в итоге за мороженым выстроилась «огромная очередь». Кроме того, вокруг телеведущего образовалась давка, отмечает издание.

Фестиваль комедий «Улыбнись, Россия!» открылся в Туле 5 сентября. Он начался с показа российского фильма «Пара из будущего». Премии фестиваля получили актеры Александр Панкратов-Черный, Елизавета Боярская и Анна Уколова, телеведущий Владимир Познер.

В поддержку фестиваля также организовали специальную акцию, в которой поучаствовал Якубович. Он приземлился на центральную площадь Тулы на вертолете и раздал гулявшим там людям 500 эскимо.