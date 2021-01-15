Якубович заявил об усталости в связи со смертью Грачевского

Ведущий капитал-шоу «Поле чудес» на Первом канале Леонид Якубович прокомментировал новость о смерти художественного руководителя юмористического журнала «Ералаш» Бориса Грачевского. Об этом сообщает RT.

«Мне тяжело об этом говорить. Мы были знакомы больше 30 лет. Я устал терять людей, поэтому мне больше нечего сказать», — высказался Якубович.

Ранее сообщение о смерти Грачевского прокомментировала звезда юмористического коллектива «Уральские пельмени» Илана Юрьева. Она высоко оценила возможность поработать вместе с ним, назвав его легендой, и выразила грусть.

Грачевский скончался вечером 14 января. Причиной смерти медики назвали осложнения после перенесенного коронавируса. Ранее в тот день режиссера погрузили в медикаментозную кому.

Борис Грачевский был одним из основателей «Ералаша», с 2002 года занимал пост худрука киножурнала. Он также известен по постановке фильмов «Крыша» и «Между нот, или тантрическая симфония». 18 марта режиссеру исполнился 71 год.