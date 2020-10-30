Якубович назвал самый дорогой подарок в истории «Поля чудес»

Ведущий капитал-шоу «Поле чудес» на Первом канале Леонид Якубович назвал самый дорогой подарок в истории программы. В эфире передачи «Доброе утро» он рассказал, как один из участников привез пробитый пулей портсигар. Видео опубликовано на YouTube.

«Это было, по-моему, в 1996 или 1997 годах. Ветеран подарил нам портсигар, пробитый пулей», — поделился Якубович и отметил, что портсигар лежал у сердца его владельца. Ведущий добавил, что не смог взять вещь и вернул ее. «Это, пожалуй, самый дорогой подарок, который только был», — заключил Якубович.

Он подчеркнул, что на «Поле чудес» никто не ведет учет подарков. «Сразу после программы, как известно, все выставляется на барабан. Гости в студии подходят к барабану», — объяснил Якубович. Ведущий уточнил, что сейчас из-за коронавируса в студии нет зрителей, но он все равно не знает, где оказываются подарки после съемок.

Ранее в октябре Якубович прокомментировал возможную смену ведущего «Поля чудес». Он допустил такой вариант событий и отметил, что «незаменимых людей нет». При этом в июле он говорил, что не планирует уходить с проекта.