Поклонская рассказала об убивающих иммунитет квартирах

Депутат Госдумы Наталья Поклонская рассказала в эфире радио «Комсомольская правда» о своем отношении к ситуации с коронавирусом. Ее слова передает «Рамблер».

По словам политика, она поддерживает действия руководства страны, однако считает, что перегибать с ограничениями не стоит. Как сказала Поклонская, люди со слабым иммунитетом способны заразиться любым вирусом, поэтому «надо продумать, чтобы у людей поддерживался иммунитет, а не убивался запретом выхода на улицу».

«Хотелось бы, чтобы за лето люди вышли на улицу, подышали, позанимались спортом. И повысили свой иммунитет. Именно за это люди и молятся в храмах, либо у себя в квартирах, где иконочки стоят», — подчеркнула депутат.

В марте 2020-го Поклонская сказала, что у нее нет ни квартир, ни домов в собственности. «Ничего нет, только ведомственное жилье. Одна квартира служебная в Симферополе, прокурорская, которую и не отдают, и не забирают», — поделилась депутат.

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