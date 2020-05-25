Депутат Государственной Думы Наталья Поклонская оценила свое уголовное преследование на Украине в связи с подозрением в совершении ряда преступлений. Ответ она опубликовала в своем Telegram-канале.

Поклонская назвала действия украинских правоохранителей симуляцией и подчеркнула, что достоверных сведений об анонсированных против нее уголовных делах она не имеет. При этом депутат расценила подобные заявления как угрозу и оказание давления в связи со своими должностными обязанностями, а также по политическим мотивам.

«Это месть за мой отказ выполнять преступные приказы лиц, организовавших государственный переворот в Украине в 2013-2014 годах и вооруженным путем захвативших власть в стране», — заявила Поклонская.

Ранее подконтрольная Киеву прокуратура АР Крым заподозрила Поклонскую в создании преступной организации, незаконном лишении свободы людей, а также нарушении законов и обычаев войны.

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