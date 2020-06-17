Поклонская рассказала о причинах скандала с захватом монастыря на Урале

Депутат Госдумы Наталья Поклонская заявила, что ситуацию с захватом Среднеуральского женского монастыря схиигуменом Сергием (Романовым), которого СМИ называют ее бывшим духовником, раздувают специально для спекуляций на теме религии. О причинах скандала она рассказала «Газете.ру».

«Пусть с этим разбираются в РПЦ, пусть занимаются компетентные органы», — отреагировала она.

Как добавила депутат, она «миллион раз говорила», что Сергий — не ее духовник и заявила, что журналистам нравится так его называть.

Ранее Поклонская назвала Сергия «простым, обычным, хорошим человеком» и добавила, что не будет оценивать веру, религиозные убеждения и его высказывания, потому что не является в этом специалисткой.

О захвате монастыря «Спорительница хлебов» Сергием стало известно 16 июня. Он снова начал вести службы, несмотря на запрет епархии за публичное отрицание коронавируса, а также признание его таинств незаконными и недействительными. Кроме того, он отстранил от управления Игуменью Варвару, «главное должностное духовное лицо монастыря», и не пустил туда направленного епархией священника Георгия Викторова.

По данным местных журналистов, монастырь защищают казаки, среди которых есть участники боевых действий в Донбассе. Их позвали якобы для защиты от провокаций, так как «обитель продолжает жить обычной жизнью». По словам самого схиигумена, на данный момент на территории монастыря нет вооруженных людей. После сообщений о наличии на территории обители казаков, ее посетили сотрудники ФСБ и полицейские.

17 июня Сергий выпустил видеообращение, в котором ответил на обвинения в захвате монастыря и объяснил, что остался в обители ради монахинь, «своих чад». Он добавил, что продолжает служить по наставлениям «отцов церкви».

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