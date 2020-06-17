Захвативший монастырь священник объяснил поклонение Сталину

Схиигумен Сергий (Романов), «захвативший» Среднеуральский женский монастырь, объяснил поклонение Иосифу Сталину, чей портрет висит в келье священника. Об этом сообщает Ura.ru.

По данным издания, схиигумен заявил, что Сталин уничтожил мужеложство и поднял страну.

Также в келье Сергия висят портреты царя Николая II, крестьянина Григория Распутина и архимандрита Викентия.

Ранее священнослужитель ответил на обвинения в «захвате» Среднеуральского женского монастыря «Спорительница хлебов». Он снял видеообращение, в котором объяснил, что остался в монастыре ради монахинь, своих «чад». Схиигумен подчеркнул, что продолжает служить так, как наставляли отцы церкви.

Днем 17 июня монастырь посетили сотрудники ФСБ и полиции. Силовики приехали после сообщений о том, что обитель охраняют казаки, которые отозвались на призыв отца Сергия. В свою очередь священнослужитель утверждает, что правоохранительные органы все проверили и удалились, а в самом монастыре все спокойно и нет никаких вооруженных людей. В обитель, как передают журналисты, прибыли несколько сотен прихожан, поддерживающих схиигумена.

Отец Сергий ведет службы несмотря на официальный запрет в служении за отрицание существования коронавируса — в одной из его проповедей полиция нашла признаки возбуждения ненависти или вражды. Он отстранил от управления Среднеуральским женским монастырем игуменью Варвару, назначенную главным должностным лицом обители Священным Синодом в 2005 году, также в монастырь не пустили направленного туда епархией священника.

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