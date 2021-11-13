Власти Москвы назвали размер нового тарифа на вывоз мусора

В Москве утвердили тариф на вывоз мусора, он появится в платежке за ЖКХ в 2022 году

Власти Москвы собираются присоединится к мусорной реформе, которая реализована уже в нескольких других российских регионах. В связи с этим в столице утвердили новый тариф на вывоз бытовых отходов, его размер назвали в департаменте экономической политики и развития города, передает РБК.

Сумма, которая появится у москвичей в платежках за ЖКХ уже в 2022 году, будет рассчитываться в зависимости от площади жилья. Население столицы будет платить за вывоз отходов по 7,27 рубля за каждый квадратный метр, таким образом ежемесячный платеж с квартиры в 45 квадратных метров составит от 327 до 419 рублей, в зависимости от района.

Тариф, утвержденный 9 ноября приказом замглавы департамента экономической политики Москвы Дмитрием Путиным, начнет действовать с 1 января 2022 года. Ранее вывоз бытовых отходов включался в состав услуги по содержанию жилого помещения, которая устанавливалась правительством Москвы как ставка планово-нормативного расход. Однако с начала 2022 года было решено выделить данную услугу в отдельную строку в платежках за ЖКХ в связи с проведением мусорной реформы в столичном регионе.

Отмечается, что в 2020 году мэрия Москвы увеличила тариф на вывоз мусора в 2,2 раза, с 2,34 до 5,23 рублей на квадратный метр жилья. Это решение было принято в связи с закрытием свалок в Московской области, а также на фоне растущих транспортных расходов. В 2021 году тариф увеличили еще на 26,8 процента, он составил 6,63 рубля за квадратный метр жилплощади. С 2022 года он возрастет еще на 9,7 процента.

Ранее сообщалось, что российское правительство установило для каждого региона предельные индексы подорожания коммунальных услуг в 2022 году. Сильнее всего квартплата вырастет у жителей Чечни, а меньше всего изменится в Свердловской области.