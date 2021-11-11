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Просрочки россиян за вывоз мусора выросли

РБК: задолженность региональных операторов по обращению с отходами составила 20 процентов
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Фото: АГН «Москва»

Дебиторская задолженность региональных операторов по обращению с отходами с просрочкой от 90 дней до трех лет составила 20 процентов от расчетной валовой выручки. Об этом говорится в письме главы «Российского экологического оператора» (РЭО) Дениса Буцаева в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) от 8 ноября, пишет РБК.

Просроченные долги со сроком неуплаты от 90 дней до года составляют 11 процентов, от года до трех лет — 9 процентов. Президент ассоциации операторов отрасли обращения с отходами «Чистая страна» Руслан Губайдуллин подсчитал, что при выручке региональных операторов в 2020 году в 193 миллиарда рублей долги составляют 38,6 миллиарда рублей.

Основная причина — сложность взыскания долгов в судебном порядке из-за отсутствия у региональных операторов доступа к персональным данным плательщиков, отметил Буцаев. Кроме того, операторам невыгодно бороться за оплату небольших платежей, поскольку судебные издержки на длящиеся годами процессы превышают размер долга.

В РЭО считают, что при расчете тарифов необходимо закладывать большую величину недосбора, сейчас она составляет 2 процента. В октябре власти решили увеличить долю таких долгов до 5 процентов в 2022-2024 годах. Затем она начнет снижаться, и с 2027 года вновь составит 2 процента. Также в качестве мер поддержки операторам предоставят дополнительные объемы контейнеров для раздельного сбора мусора.

В ФАС заявили, что меры не повлияют на итоговый платеж граждан в квитанции. «Население защищено ограничениями в виде индексов платы граждан за коммунальные услуги», — сообщили в ведомстве.

Увеличение резерва по сомнительным долгам до 5 процентов стабилизирует дебиторскую задолженность региональных операторов и позволит привлечь больше средств на развитие отрасли, в том числе для обновления техники и контейнеров, отметил представитель инвестиционной компании «РТ-Инвест». Заместитель гендиректора группы «ЭкоЛайн» Елена Вишнякова, считает, что мера оправдана и поможет оператором при условии, что власти не сократят другие расходы на отрасль.

Весной 2020 года правительство помогло региональным операторам, выделив 9 миллиардов рублей на фоне сокращения платежей населения и риска банкротства компаний. В октябре 2021 года было решено дополнительно потратить миллиард рублей на реализацию мусорной реформы. Самую большую финансовую поддержку окажут Воронежской (138 миллионов рублей), Тверской (66,3 миллиона рублей) и Костромской (60,9 миллиона рублей) областям. Средства пойду на закупки мусорных баков и организацию контейнерных площадок для сортировки отходов.


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