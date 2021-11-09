У россиян предложили отбирать машины из-за мусора

В Совете Федерации поддержали законопроект, ужесточающий наказание за свалки в лесу

Комитет Совета Федерации по природопользованию поддержал законопроект, ужесточающий наказание за организацию незаконных мусорных свалок в лесных зонах, сообщает «Парламентская газета».

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Документ был разработан законодателями из Московской области. Его авторы указали на то, что число несанкционированных свалок в российских лесах продолжает увеличиваться, а наказание за такой способ утилизации отходов несоразмерно причиняемому ущербу. Новый законопроект предусматривает увеличение соответствующего штрафа для физических лиц до 3-5 тысяч рублей.

Предлагается также ввести норму, которая позволит лишать нарушителей транспортных средств — эту меру применят в случае повторного нарушения. Правом отбирать машины наделят полицейских. Считается, что ужесточение мер позволит значительно улучшить экологическую ситуацию в стране.

Ранее стало известно, что в среднем каждый россиянин в 2020 году выкинул 453,4 килограмма мусора, что на 2,4 процента меньше, чем в 2019 году — 464,7 килограмма на человека. Эксперты связали снижение объемов отходов с коронавирусными ограничениями.