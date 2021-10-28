Подсчитан объем выбрасываемого каждым россиянином мусора

Компания FinExpertiza подсчитала объем мусора, который ежегодно выбрасывает каждый россиянин. Согласно исследованию, в среднем каждый житель страны выбросил чуть более 450 килограммов бытовых отходов за 2020 год. Об этом пишут «Известия».

Эксперты провели расчеты на основе данных Росстата о вывезенных твердых коммунальных отходах (ТКО) с территорий городских поселений, учитывая мусор, который вывозился с контейнерных площадок жилых кварталов, офисов и домов частного сектора.

Материалы по теме Незримый ассистент. Как новые технологии помогут людям в решении бытовых хлопот? Новое общество. Как Россию улучшает смена образа жизни, работы и привычек миллионов людей

Из исследования следует, что в среднем каждый россиянин в 2020 году выкинул 453,4 килограмма мусора, что на 2,4 процента меньше, чем в 2019 году — 464,7 килограмма на человека. Эксперты связали снижение объемов отходов с коронавирусными ограничениями, когда потребление со стороны населения снизилось, что привело и к сокращению количества мусора.

Вместе с тем в FinExpertiza подчеркнули, что на образование отходов влияет и структура потребления и производства потребительских товаров. Например, один и тот же товар может быть завернут в однослойную или многослойную упаковку, поэтому оставшаяся после потребления этого товара масса мусора будет разной.

Ранее член Ассоциации юристов России Ольга Митева предупредила, что вынос на помойку старой мебели и крупногабаритных предметов грозит россиянам штрафом. За неправильное обращение жильцов с отходами предусмотрена административная ответственность по статье 8.2 КоАП РФ, напомнила юрист. Штраф составляет от одной до двух тысяч рублей, за повторное нарушение в течение года – от двух до трех тысяч рублей.