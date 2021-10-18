Заваленное мусором побережье Анапы попало на видео и возмутило россиян

Россиянка сняла на видео заваленное мусором побережье Анапы, назвав происходящее «печальной картиной», и спровоцировала споры в сети. Соответствующий ролик опубликовал Instagram-аккаунт @anapatoday.info, освещающий жизнь курортного города.

В кадр попали несколько десятков пластиковых и жестяных бутылок, фантики, окурки, сломанный шезлонг и остатки костра, оставленные отдыхающими. «Это у нас так люди отдыхают», — комментирует автор ролика ситуацию недалеко от пляжа.

Видео россиянки возмутило пользователей сети. «Люди не просто оставляют мусор после пикников, они вывозят его мешками и коробками в лес и бросают под деревья! Ни одно животное не оставляет после себя такого!», «Наш народ воспитать невозможно», «Свиньи», «Может пора инициативу по установке контейнеров внести? Организовывать субботники, привлекая всех. А то вечно ходишь по Анапе в поисках мусорки», «Чему удивляетесь? В Анапу понаехал всякий сброд», — писали они.

Другие осудили автора за бездействие. «Я бы мешок взяла и собрала все. Одно дело ходить, снимать и махать стаканчиком, а другое — взять мешок и убрать», — отметил один из юзеров.

Ранее, в сентябре, побывавший в Крыму россиянин возмутился горами мусора на пляжах. Мужчина отдохнул на популярном пляже Беляус и пожаловался на то, что туристы превратили зону отдыха в «зловонный кошмар», несмотря на специальные контейнеры, которые стоят каждые 200 метров.