В Подмосковье задумали делать безопасную для природы упаковку

Министр сельского хозяйства Подмосковья Сергей Воскресенский сообщил о начале выращивания на территотрии региона новых культур, некоторые из которых в дальнейшем задумали использовать для производства экологичной упаковки к различным товарам. Перспективы новой инициативы, что позволит сделать часть бытовога мусора безопасным для природы, чиновник озвучил губернатору Андрею Воробьеву, передает телеканал «360».

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В Подмосковье посеяли масличный лен, подсолнечник и мискантус. Первая культура произрастает в поселке Лотошино на площади в 200 гектаров, урожай пойдет на получение 49 тонн масла. В Серебряных Прудах на 110 гектарах посеяли подсолнечник, из которого планируют извлечь около 76 тонн масла, но отдельное внимание приковано к мискантусу.

«Это очень интересная культура, которая позволит Московской области наладить собственное производство растительной целлюлозы, из которой мы сможем делать биоразлагаемую упаковку и пищевую тару: тарелки, ложки, упаковку. Мы пока его только посеяли, результат будет на третий год», — подчеркнул министр. Мискантус растет на 105 гектарах земли в городе Шатура, рассматривается план расширения площади посева до 1500 гектаров. Воскресенский уверен, что через несколько лет в Подмосковье получится развернуть выпуск экологичной тары в промышленных масштабах.

Ранее отделение Greenpeace в России озвучило новую идею по борьбе со свалками в стране. Активисты привлекли внимание к неэкологичным сервисам доставки еды, которые используют неразлагающуюся упаковку. По подсчетам Greenpeace, бизнес занимает пятую часть рынка общепита, а за прошлый год от компаний по доставке образовалось около 40 тысяч тонн пластикового мусора.