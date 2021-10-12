Франция запретит пластиковую упаковку для овощей

С 2022 года во Франции запретят продавать некоторые овощи в пластиковой упаковке

Правительство Франции приняло решение запретить использование пластиковой упаковки для продажи некоторых фруктов и овощей. Запрет вступит в силу с января 2022 года, сообщает France24.

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Власти опубликовали список 30 фруктов и овощей, которые нельзя будет упаковывать в пластик. Меру будут применять в отношении лука-порея, кабачков, баклажанов, перца, огурцов, картофеля, моркови, крупных помидоров, репчатого лука, репы, капусты, редиса, цветной капусты, бананов, яблок, апельсинов и других товаров.

В стране планируют заменить пластик многоразовой упаковкой. На данный момент 37 процентов фруктов и овощей продается в пластике. Предполагается. что нововведение позволит предотвратить использование более миллиарда пластиковых упаковок в год. Однако в местной Ассоциации продавцов считают, что перейти на картонную упаковку за короткие сроки будет трудно.

Ранее британская компания Packaging Online заключила, что самой неэкологичной упаковкой являются одноразовые капсулы для кофе. Для их полного уничтожения потребуется значительно больше времени, чем для других видов упаковок. Продолжительность процесса связана с прочностью капсул.